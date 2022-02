Satelliti Starlink in fiamme compaiono nei cieli di Porto Rico: il video

Solo un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato della tempesta geomagnetica che sta mettendo alla prova Starlink e i suoi satelliti, 40 dei quali stanno rientrando sulla Terra e si disgregheranno a contatto con l'atmosfera, poiché compromessi irrimediabilmente e irrecuperabili per altri utilizzi in orbita.

Come previsto da SpaceX, i satelliti Starlink si sono trasformati in piccole palle infuocate che sono passate sulla testa degli abitanti di Porto Rico durante il loro percorso di ritorno e autodistruzione nell'atmosfera. La notizia è stata data dalla Sociedad de Astronomia del Caribe, che ha anche pubblicato un video dei presunti satelliti Starlink in fiamme mentre percorrono da parte a parte il cielo dell'isola caraibica.

Il video mostra chiaramente che i frammenti infuocati non sono dei meteoriti, mentre l'astronomo Marco Langrboeg ha confermato che posizione e traiettoria sono compatibili con i satelliti Starlink di rientro dalla Low-Earth Orbit. Al contrario, SpaceX non ha ancora confermato né che il video sia veritierio né tantomeno che quelli mostrati siano davvero satelliti Starlink.

I satelliti presumibilmente mostrati in fiamme dal video della Sociedad de Astronia del Caribe sono stati lanciati in orbita il 3 febbraio 2022, ma sono stati colpiti e compromessi da una tempesta geomagnetica verificatasi meno di 24 ore dopo. Gli ingegneri di SpaceX hanno tentato di salvare i satelliti in orbita, ma la maggioranza, ben 40 su 49, è risultata troppo gravemente danneggiata ed è stata fatta rientrare verso la Terra.

Nel rientro verso il pianeta, i satelliti si distruggeranno prima di toccare terra: ciò significa dunque che SpaceX non si aspetta di vedere alcun detrito arrivare fin sulla superficie del pianeta, e per questo non ha attivato alcun sistema di tracciamento dei satelliti Starlink compromessi.



Più probabile è invece che vedremo altri "meteoriti" di detriti in fiamme con quelli che sono passati sui cieli di Porto Rico nei prossimi giorni, man mano che i satelliti rientreranno verso l'atmosfera e si disintegreranno autonomamente.