Satelliti Starlink troppo luminosi nello spazio? SpaceX a lavoro per risolvere il problema

La polemica scatenata dai satelliti della costellazione Starlink di SpaceX è stata spietata ultimamente: dall'impedimento di osservazioni astronomiche alla paura collettiva per aver scambiato i satelliti in UFO.

I satelliti devono essere vicini al pianeta, in orbita terrestre bassa, per fornire una connessione affidabile e rapida, a differenza dei satelliti geostazionari che orbitano attorno al pianeta a migliaia di chilometri dalla superficie. Fino ad ora sono stati rilasciati solo 120 satelliti, ma in futuro ne dovranno essere dispiegati 12.000.

Ciò preoccupa seriamente gli astronomi. "Ciò che ha colto tutti alla sprovvista è stata la brillantezza del lancio iniziale. Piuttosto drammatico", afferma Jeffrey Hall, direttore dell'Osservatorio Lowell di Flagstaff, in Arizona. Hall fa parte di un team di scienziati a lavoro con SpaceX per trovare una soluzione al problema di Starlink.

SpaceX, infatti, sperimenterà un rivestimento antiriflesso sui suoi satelliti. "Vogliamo fare la cosa giusta per assicurarci che i bambini piccoli possano guardare attraverso il loro telescopio", afferma il presidente e direttore generale di SpaceX, Gwynne Shotwell. "L'astronomia è una delle poche cose che entusiasma i bambini nello spazio."

SpaceX non è ancora sicuro se il rivestimento funzionerà senza influire sulle prestazioni dei satelliti. "Ci saranno un po' di tentativi ed errori, ma lo sistemeremo", continua Shotwell. La costellazione della compagnia di Elon Musk promette di essere colossale ma non sarà l'unica: il produttore di satelliti OneWeb ha dichiarato di avere piani per il lancio di 30 satelliti e anche Amazon ha richiesto l'autorizzazione di lanciare la propria costellazione di oltre 3.000 satelliti.

Secondo Hall, lo sforzo di SpaceX di portare internet in tutto il mondo è lodevole, ma la privatizzazione dello spazio "senza regole" sta davvero prendendo piede. "È una specie di selvaggio West lassù in questo momento", conclude infine Hall.