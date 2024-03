I satelliti Starlink potrebbero danneggiare il campo magnetico terrestre

Lo spettacolare dispiegamento di satelliti di SpaceX cattura l'attenzione globale non solo per la sua portata visionaria, ma anche per le controversie che solleva, tra cui l'inquinamento spaziale e le lamentele degli astronomi per l'ostruzione delle vedute celesti.

Un recente studio, ancora in attesa di revisione paritaria, lancia un allarme ancora più drammatico riguardo la rete Starlink: mentre questi satelliti si disintegrano nell'atmosfera terrestre, la loro "polvere" magnetizzata potrebbe contaminare l'atmosfera e indebolire il campo magnetico del nostro pianeta. Quest'ultimo, estendendosi per migliaia di miglia nello spazio, ci protegge dalle pericolose radiazioni cosmiche.

La dottoressa Sierra Solter-Hunt, studentessa di dottorato presso l'Università d'Islanda, esprime il suo allarme per la mancanza di studi in questa direzione, evidenziando l'aumento potenziale di particelle metalliche nell'atmosfera da inizio era spaziale, un incremento che potrebbe raggiungere cifre esorbitanti nei prossimi decenni con l'accumulo di "polvere" di satelliti nella ionosfera. Questo scenario potrebbe creare una rete conduttiva attorno al pianeta che, se carica elettricamente, impedirebbe al campo geomagnetico di estendersi oltre la ionosfera.

Nel caso più estremo, i confini esterni della nostra atmosfera potrebbero essere erosi dalle radiazioni spaziali nel corso dei secoli. Tuttavia, molti esperti guardano con scetticismo a queste affermazioni, sottolineando le ipotesi semplificate su cui si basa lo studio e la improbabilità che la quantità di detriti satellitari possa realmente alterare significativamente il campo magnetico terrestre.

