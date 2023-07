I satelliti Starlink di SpaceX stanno perdendo radiazioni ed ecco cosa comporta

Il cielo orbitale terrestre è diventato un luogo pieno di satelliti, dove si verifica una danza che potrebbe avere conseguenze inaspettate per la radioastronomia. Secondo recenti ricerche, i satelliti Starlink di SpaceX stanno "perdendo" onde radio a bassa frequenza, e ciò potrebbe influenzare le nostre osservazioni astronomiche.

Al momento, si stima che SpaceX abbia circa 4.365 satelliti Internet in orbita terrestre, con migliaia di altri in programma durante i prossimi anni e mesi. Il "problema" - che ha scatenato molte polemiche tra gli addetti ai lavori - è che questa non è l'unica azienda in gioco. OneWeb ha oltre 600 satelliti, mentre Amazon prevede di lanciarne migliaia a partire dal 2024.

SpaceX ha ascoltato le preoccupazioni sulla luce visibile, altra polemica scatenata tempo fa, e ha progettato un nuovo satellite più opaco. Tuttavia, le lunghezze d'onda visibili rappresentano solo un tipo di astronomia basata sulla Terra. L'altra branca, forse molto più grande, è la radioastronomia, e qui potrebbe risiedere un problema difficile da aggirare.

Gli scienziati sospettavano che i satelliti potessero emettere onde radio non intenzionali al di fuori della banda tra 10.7 e 12.7 gigahertz. Questo è ciò che Federico Di Vruno e i suoi colleghi hanno cercato di capire nel nuovo studio. Gli esperti hanno utilizzato LOFAR (LOw Frequency ARray) in Europa, una rete composta da circa 20.000 antenne radio distribuite in 52 località. Con questo livello di sensibilità, hanno osservato 68 satelliti appartenenti alla costellazione Starlink.

E infatti, hanno rilevato perdite elettromagnetiche. L'emissione sembra essere involontaria, proveniente dall'elettronica dei componenti e non sta infrangendo alcuna regola. Qui sulla Terra, la Commissione Elettrotecnica Internazionale impone restrizioni severe sui dispositivi elettrici per controllare l'interferenza elettromagnetica, ma queste regole non si applicano nello spazio.

I ricercatori hanno contattato SpaceX, che sta lavorando su modi per ridurre o eliminare questa perdita involontaria.