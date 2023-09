Satispay lancia la rivoluzione dei Buoni Pasto: disponibili dal 1 Ottobre

Nuova evoluzione per la fortunata app italiana Satispay. Nella giornata di ieri i gestori hanno annunciato che dal 1 Ottobre 2023 la piattaforma per i pagamenti digitali entrerà in via ufficiale nel mercato dei buoni pasto, con Satispay Buoni Pasto.

Si tratta di un nuovo ticket che sarà utilizzabile, appunto dal prossimo mese, in oltre 70mila punti vendita tra supermercati, ristoranti e pub presenti sul territorio italiano. I vantaggi sono tanti non solo per gli utenti, ma anche per gli esercenti che non pagheranno alcuna commissione sotto i 10 Euro, mentre per gli importi superiori sono previsti 0,20 Euro di extra.

Ovviamente, in pieno stile Satispay, i Satispay Buoni Pasto saranno totalmente digitali e saranno caricati direttamente nell’app, in un apposito Wallet, che si potrà richiamare da un apposito tab. Gli importi extra, che non sono coperti dai Buoni, saranno coperti con il wallet personale.

Come indicato direttamente nel sito web di Satispay Buoni Pasto, i buoni hanno una durata di due anni e potranno essere utilizzati sempre. I vantaggi quindi sono tanti sia per gli utenti finali che per gli stessi esercenti.

Complessivamente, Satispay attualmente è utilizzata da 4 milioni di persone ed è accettata da 300mila esercenti. Da Ottobre aderiranno al progetto anche grandi nomi della distribuzione come Basko, Borello, Coop Lombardia, Despar, Ekom, Nova Coop, Prestofresco, Tigros, e To.Market.