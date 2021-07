Satispay rilancia: rifinanziato il cashback, si riparte oggi 1 Luglio per i nuovi iscritti

Mentre il Governo ha sospeso il cashback di Stato, Satispay ha deciso di rilanciare ed a poche ore dalla decisione presa dal Primo Ministro Mario Draghi ha annunciato il rifinanziamento, in totale autonomia, del cashback sulla propria piattaforma.

Come riportato dai colleghi di La Stampa, infatti, la piattaforma di Alberto Dalmasso ha annunciato in giornata odierna la proroga del cashback per tutti i nuovi iscritti al servizio a Luglio.

Come si legge nella pagina dedicata sul sito Satispay, coloro che si iscriveranno dall'1 al 31 Luglio con il codice CASHBACK riceveranno il 10% di cashback sugli acquisti effettuati nei negozi convenzionati, fino ad un massimale di 150 Euro.

Nello specifico, sono valide tutte le transazioni effettuate fino al 31 Dicembre, seguendo questo schema:

massimo 2€ di Cashback per ogni singola transazione;

massimo 25€ di Cashback al mese

massimo 150€ di Cashback fino al 31 dicembre 2021.

Il CEO della società italiana, parlando con La Stampa ha spiegato che nei primi sei mesi dell'anno sono transitati 340 milioni di Euro nei negozi fisici attraverso la propria piattaforma, rispetto ai 300 milioni dell'intero 2020. La dichiarazione smentisce per certi versi quella del Governo, secondo cui il programma non avrebbe portato benefici reali in termini di utilizzo dei metodi di pagamento elettronici.

"L'enorme sforzo organizzativo e tecnologico che ha visto impegnati gli operatori del settore dei pagamenti più tradizionali e i più innovativi al fianco di PagoPA per rendere possibile la partenza del piano Italia Cashless ha generato risultati importanti. Per quanto ci è possibile faremo in modo che il lavoro fatto non sia disperso, investendo direttamente i nostri capitali per sostenere gli incentivi, convinti che siano lo strumento giusto per cambiare le abitudini di pagamento e rendere anche l'Italia un'economia digitale" ha affermato Dalmasso.