Satispay diventa un unicorno: la startup italiana ora vale 1 miiliardo

SatisPay diventa un unicorno. Con una mail inviata ai propri utenti, la startup milanese ha annunciato la chiusura di un ruond D di finanziamenti da 320 milioni di Euro che gli hanno permesso di superare un miliardo di Euro di valore.

Come spiegato da Il Sole 24 Ore, l'operazione segna l'ingresso di Addition come lead investor, e si aggiunge ad altri investitori come Greyhound Capital, Coatue, Lightrock, Block Inc, Tencent e Mediolanum.

Ovviamente soddisfatto il co-fondatore e CEO di SatisPay, Alberto Dalmasso, il quale ha spiegato che "a seguito di questo round, sentiamo di avere tutti gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare la nostra visione: creare il prossimo network di pagamento leader in Europa. Non solo sentiamo di avere i capitali necessari, ma anche esperienza e competenze. Negli ultimi due anni siamo cresciuti moltissimo, più che raddoppiando la nostra customer base e lanciando in tre altri Paesi europei. Inoltre abbiamo coinvolto nel nostro team molti talenti che ci stanno aiutando a trasformare Satispay in una realtà più grande, strutturata e competitiva. È davvero un nuovo inizio e ci sentiamo più determinati che mai".

SatisPay può contare ora su 3 milioni di utenti attivi e 200mila negozi che lo supportano, con dati in continuo aumento. Grazie a questo finanziamento, la società raddoppierà la forza lavoro rispetto ai 300 dipendenti attuali.