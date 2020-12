Il saturimetro: ecco cos'è e come si leggono i valori che ci indica

Stiamo vivendo momenti tribolati dal virus SARS-CoV-2 e molte persone cercano di recuperare strumenti utili per una migliore autoanalisi casalinga: il saturimetro è uno di questi e - essendo uno degli oggetti più venduti del momento - quest'oggi vi spiegheremo il suo funzionamento.

Anche conosciuto come "pulsiossimetro" od "ossimetro", è un strumento molto piccolo e abbastanza semplice nel suo funzionamento, ma incredibilmente utile non solo per fornirci dati utili sull'andamento di una possibile infezione da coronavirus, ma più in generale per qualsiasi aspetto che riguarda la nostra omeostasi personale.

Sostanzialmente è deputato (come stesso il nome suggerisce) al rilevare la saturazione di ossigeno nel proprio sangue, in particolare analizzando la quantità di emoglobina ossigenata (HbO2) non invasiva. È importante perché ci fa può far capire se tutto sta funzionando correttamente a livello degli "alveoli polmonari", la parte più piccola e sottile dei polmoni deputata allo scambio ossigeno-anidride carbonica tra il sangue e l'atmosfera.

Il Covid-19, come sappiamo, colpisce in maniera profonda le capacità respiratorie e può compromettere seriamente l'ossigenazione del sangue. Ecco perché è importante tenere sott'occhio questo parametro (insieme a molti altri), soprattutto nelle persone che sembrano mostrare i primi sintomi.

Il saturimetro si applica in genere all’estremità di un dito o dell'orecchio (controllare anche il vostro smartphone: se è un modello di fascia alta potrebbe avere un sensore apposito - sebbene l'affidabilità non sia garantita). Grazie all'uso di una luce rossa e una all'infrarosso può captare - usando la tecnica della spettrofotometria - le concentrazioni di HbO2 e Hb libera. I risultati vengono poi espressi in percentuale (il numero più grande è quello di riferimento):

95% - 100% : situazione ottimale, il sangue è ben ossigenato e non ci sono problemi "apparenti" legati all'ossigenazione;

: situazione ottimale, il sangue è ben ossigenato e non ci sono problemi "apparenti" legati all'ossigenazione; 91% - 94% : stato di ipossiemia lieve;

: stato di ipossiemia lieve; 86% - 90% : stato di ipossiemia moderata;

: stato di ipossiemia moderata; Valori sotto l'86%: stato di ipossiemia grave;

Durante l'ipossiemia si può riscontrare una sintomatologia diversificata comprendente, apnea, ipertensione, respirazione non costante e perfino il coma. Senza un giusto apporto di ossigeno inoltre si va a stressare in maniera importante anche il cuore, causando aritmie e/o tachicardie.

Ovviamente va ricordato che sono valori indicativi, che possono essere affetti da errore anche a causa della sensibilità con cui è facile sbagliare la misurazione e non sostituiscono in alcun modo una visita medica o il parere di un esperto.