Saturno sta divorando lentamente ma inesorabilmente i suoi anelli

Gli anelli di Saturno sono un vero e proprio simbolo del pianeta, che lo rendono quello più riconoscibile e "famoso" del Sistema Solare. Tuttavia, dovete sapere che queste formazioni stanno costantemente scomparendo mentre vengono risucchiate nell'atmosfera superiore del pianeta.

Gli scienziati sanno da tempo che gli "accessori" del signore degli anelli non sarebbero durati per molto tempo (almeno su scala cosmica), ma recentemente utilizzando il grandioso James Webb Space Telescope, hanno scoperto che gli anelli ghiacciati del pianeta stanno collassando sul pianeta come pioggia gelata, soccombendo alla sua intensa gravità.

Nonostante sia uno dei corpi celesti più famosi, non abbiamo idea di quanti anni abbiano gli anelli... nonostante alcuni scienziati ritengono che abbiano "solo" 100 milioni di anni. Questa è un'età molto giovane su scala cosmica, poiché mentre i dinosauri erano ancora in giro sul nostro pianeta queste strutture non si erano ancora formate.

"Stiamo ancora cercando di capire esattamente quanto velocemente si stanno erodendo", ha affermato in una dichiarazione James O'Donoghue, un ricercatore della JAXA (agenzia spaziale giapponese) che spera di seguire la fine degli anelli usando il telescopio Keck alle Hawaii e James Webb . "Attualmente, la ricerca suggerisce che gli anelli faranno parte di Saturno solo per altre poche centinaia di milioni di anni."