Saturno e Giove questo mese daranno vita a una congiunzione che non accadeva da 800 anni

Ricordiamo ancora una volta che questo mese sarà possibile osservare la rarissima "congiunzione" tra Saturno e Giove. I due giganti gassosi sembreranno molto vicini nel cielo notturno anche se, ovviamente, saranno a centinaia di milioni di chilometri di distanza l'uno dall'altro.

L'ultima volta che Saturno e Giove sembravano così vicini risale al 16 luglio del 1623. Giove, il pianeta più grande del nostro Sistema Solare, impiega quasi 12 anni terrestri per girare intorno al Sole, mentre Saturno, il vero signore degli anelli, ne impiega quasi 30. Inoltre, questi pianeti gassosi viaggiano su orbite inclinate in modo diverso attorno al sole, quindi raramente appaiono così vicini l'uno all'altro.

Prima della grande congiunzione del 1623, che è stata molto probabilmente impossibile da vedere dalla Terra perché i pianeti apparivano troppo vicini al Sole, l'ultimo incontro visibile tra Giove e Saturno avvenne nel marzo del 1226. Stiamo parlando di un evento che, nonostante si verifichi ogni 20 anni circa, in questo modo non si verifica da 800 anni.

Tutti potranno vedere il "bacio" tra i due pianeti, utilizzando un telescopio o un binocolo adatto. Non fatevi scappare questo raro evento, poiché le prossime grandi congiunzioni appariranno il 2 novembre 2040 e il 7 aprile 2060, anche se saranno 11 volte più lontani di questo mese. Per la prossima congiunzione super ravvicinata, invece, dovrete aspettare fino al 15 marzo 2080.

Qui troverete tutti gli eventi astronomici di questo mese. Insomma, avete tutto il tempo per prepararvi... o per far preparare i vostri nipoti.