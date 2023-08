Su Saturno queste tempeste imperversano da centinaia di anni

Se su Giove possiamo osservare tempeste incredibili in grado di creare fulmini, anche l'atmosfera di Saturno non è da meno e può rivelarsi decisamente irrequieta. Sotto le nuvole di metano infatti si celano delle tempeste giganti che possono alterare il pianeta per secoli.

Nell'ambito dell'astronomia, queste vengono chiamate 'megatempeste', e sono state osservate per la prima volta dalla sonda Cassini, nel 2010; ancora non sappiamo esattamente come si formino, ma si suppone che avvengano ogni 20-30 anni circa. Un recente studio però potrebbe aver scoperto nuovi indizi.

Gli astronomi sono riusciti a scrutare sotto le nuvole di Saturno, trovando ulteriori prove di questi fenomeni conosciuti. Ma non solo, perché i ricercatori hanno anche trovato una serie di tempeste vicino all'equatore che potrebbero durare da quasi 100 anni, oltre ad una possibile tempesta polare, forse persino più antica.

Per questo studio, gli scienziati si sono serviti delle osservazioni radio. Come spiega il professor Li dell'Università del Michigan, "sulle frequenze radio sondiamo al di sotto dello strato di nuvole dei pianeti giganti. Poiché le reazioni chimiche alterano l'atmosfera di un pianeta, guardare sotto questo strato è necessario per conoscerne esattamente la composizione."

I giganti gassosi del nostro Sistema Solare sono ben più grandi del nostro pianeta, ma se c'è una cosa che davvero li mette in contrasto sono queste gigantesche e spettacolari tempeste; studiarle a fondo sarà necessario per comprendere meglio i meccanismi che interessano i nostri vicini cosmici. Che possano spiegare anche il misterioso e drammatico cambiamento di Nettuno?

"Capire il meccanismo delle tempeste più grandi nel Sistema Solare inserisce la teoria degli uragani in un contesto cosmico più ampio, sfidando le nostre certezze e spingendo i limiti della meteorologia terrestre," ha concluso il Prof. Li.