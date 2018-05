Saturno visto nella sua interezza in un gioco di luci ed ombre

L'immenso Saturno è il protagonista della foto della settimana di Cassini, pubblicata come di consueto dalla NASA. Stavolta il pianeta è stato ritratto in tutta la sua interezza, inclusi gli anelli formati da particelle di polveri e ghiaccio che proiettano le loro ombre sulle nuvole più alte del gigante gassoso.

Lo scatto risale al 6 dicembre 2007, quando la sonda spaziale Cassini nata in una collaborazione tra NASA, ESA e l'italiana ASI ancora orbitava attorno al pianeta gassoso. Le due strisce di ombre causate dagli anelli vengono proiettate sull'emisfero nord di Saturno.

Il punto d'ombra che si vede più in alto è invece causato dal satellite Teti che compare come una piccola sfera luminosa bianca poco più sotto degli anelli, leggermente spostato sulla sinistra della foto. In basso a destra compare invece la luna Dione mentre Encelado si trova sempre a destra sullo sfondo.

L'immagine mostra i colori "naturali" che vede l'occhio l'umano, ottenuti sfruttando gli scatti alle frequenze del rosso, verde e blu, acquisiti ad una distanza di 1,7 milioni di chilometri dal punto più alto delle nuvole di Saturno.

Se volete conoscere le tappe più importanti del viaggio della sonda spaziale Cassini agli speciali sul suo ultimo bacio a Titano, insieme a quelle sul mondo acquatico sotto la crosta ghiacciata di Encelado, sulla particolare illusione ottica generata sui suoi anelli, sulla decisione della NASA di distruggere la sonda e su un piccolo riassunto delle scoperte più rilevanti e i suoi ultimi istanti di vita. Nell'ultimo link trovate l'ultima immagine pubblicata dalla NASA, così suggestiva da sembrare una cartolina del sistema Saturno.