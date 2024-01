Satya Nadella sul caso dei deepfake di Taylor Swift: 'allarmanti e terribili'

L’incredibile caso dei deepfake di Taylor Swift pubblicati su X, dove sono rimasti online per oltre 17 ore e visti 45 milioni di volte, potrebbe aver aperto un solco nella diffusione di tali contenuti, anche alla luce della popolarità della cantautrice.

A parlarne è stato anche l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, che con la sua compagnia sta puntando molto sull’IA.

In un’intervista con NBC Nightly News, che andrà in onda integralmente martedì prossimo, Nadella ha definito la diffusione di immagini di nudo non veritiere, non consensuali e generate dall’intelligenza artificiale, “allarmante e terribile”. A Lester Holt, Nadella ha ribadito che per evitare nuovi casi come questi è necessaria una regolamentazione.

“Vorrei dire due cose: la prima è che torno ancora una volta a quella che penso sia una nostra responsabilità, ovvero prevedere una serie di limiti intorno a tale tecnologia che permettano di produrre contenuti più sicuri. E c’è molto da fare. Ma si tratta una cosa su cui ci deve essere una convergenza globale: devono unirsi forze sociali e forze dell’ordine, oltre che piattaforme tecnologiche” ha affermato Nadella.

Il CEO non ha ovviamente commentato il rapporto di 404 Media, secondo cui le immagini deepfake della cantante americana sarebbero state generate da Microsoft Designer, che tecnicamente non consente di produrre foto di questo tipo. Tuttavia, spesso i tool d’intelligenza artificiale si sono dimostrati facili da ingannare.