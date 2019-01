Satya Nadella: in arrivo una versione consumer di Microsoft 365

Era l'ormai lontano 2017 quando mICROSOFT presentava il bundle Microsoft 365 con Windows 10 ed Office per aziende e scuole. A quanto pare il colosso di Redmond ha intenzione di accogliere le richieste dei consumatori e, come lasciato intendere dall'amministratore delegato Satya Nadella, sarebbe in arrivo una nuova versione.

La notizia arriva a circa un mese di distanza dalla pubblicazione dell'annuncio di lavoro che aveva già lasciato presagire un imminente lancio di Microsoft 365 Consumer.

Nel corso di un evento con i giornalisti a porte chiuse, il CEO della compagnia ha fornito alcuni indizi piuttosto espliciti su questo nuovo servizio. Nadella infatti ha ammesso che il gigante dei software probabilmente ha commesso un errore, a cui ha intenzione di ovviare a breve. L'amministratore delegato ha affermato senza mezzi termini che "credo che Microsoft 365 sia un prodotto prodotto sia per gli utenti aziendali che consumer".

Nadella ovviamente non ha diffuso molte informazioni nè sul lancio, tanto meno sul prezzo che avrà questo nuovo sistema, ma ha precisato che la sua società presto affronterà l'argomento. Non è da escludere un debutto al Mobile World Congress di Barcellona del prossimo mese, a cui prenderà parte il gigante dei software e che potrebbe essere l'occasione giusta per dare l'annuncio ufficiale.