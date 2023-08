Sazi ma non troppo: perché si ha sempre spazio per il dolce?

Dopo una ricca cena, è capitato a tutti di sentirsi talmente sazi da desiderare di non vedere più cibo almeno per le prossime ore. Tuttavia, quando qualcuno pronuncia la parola "dolce", lo stomaco pare riesca a liberare dello spazio per questo.

Len Epstein, un illustre professore di pediatria della SUNY, ha affermato che, probabilmente, il segreto celato dietro questo strano fenomeno sia proprio la varietà dei sapori, conosciuta anche come "sazietà sensoriale specifica".

"Parte del motivo per cui le persone smettono di mangiare un pasto è che sono stanche del cibo; l'hanno mangiato e non c'è più stimolo poiché sanno esattamente che sapore ha. Ma se viene introdotto un nuovo sapore, odore o una nuova consistenza, è facile superare quella sensazione di pienezza" - afferma lo stesso Epstein.

Tuttavia, per capire se effettivamente la sazietà sensoriale specifica fosse la reale causa dietro la falsa pienezza, il professore ha deciso, nel 2013, di condurre un esperimento su 31 bambini i quali, una volta divisi in tre gruppi, avrebbero dovuto seguire un'alimentazione specifica.

Al primo gruppo, venivano passati maccheroni al formaggio tutti i giorni, al secondo, invece veniva proposta la stessa pietanza ma appartenente a case produttrici diverse. Al terzo gruppo veniva fornita una varietà di cibo piuttosto calorico ed energetico e, in effetti, è emerso che i bambini sottoposti ad un'alimentazione varia avevano la tendenza a mangiare più del dovuto.

Secondo Epstein, accade la stessa cosa quando, dopo cena, si sente la voglia di assaporare anche un gustoso dessert, nonostante il corpo non ne abbia realmente bisogno. A lungo andare, questa abitudine potrebbe rivelarsi malsana poiché è risaputo che lo zucchero potrebbe creare dipendenza.

Dunque, per ovviare al fenomeno della sazietà sensoriale specifica, sarebbe meglio optare per delle diete sane e varie, evitando, dunque, di ingerire alimenti uguali o simili tra loro.

