Gli sbadigli degli esseri umani contagiano anche gli elefanti

Tutti sanno che gli sbadigli possono essere contagiosi e partire da un essere umano per arrivare a quelli attorno a lui che lo guardano. Ma solo di recente è stato pubblicato nel giornale Frontiers in Veterinary Science uno studio che mostra come anche gli elefanti possono essere contagiati da uno sbadiglio di un essere umano.

Lo studio è stato avviato quando Zoë Rossman dell’University of New Mexico ha visto nel 2017 un elefante sbadigliare dopo che una persona accanto a lui ha sbadigliato. Dopo questa curiosa evenienza, Rossman ha deciso di studiare il caso assieme al team del Knysna Elephant Park in Sudafrica, cercando di capire cosa induce l’elefante a sbadigliare.

Per farlo ha osservato per due settimane alcuni esemplari di uno degli animali più intelligenti sulla Terra assieme ai loro custodi presenti nel parco, i quali ogni tanto fingevano uno sbadiglio per ingannare l’elefante. Come ha confermato la stessa Rossman, “lo staff del Knysna Elephant Park era incredibilmente bravo a fingere di sbadigliare, anche se inizialmente pensavano fosse un po’ ridicolo. Dopo aver visto la reazione dell’elefante, però, hanno iniziato a divertirsi e cercare di capire il fenomeno con maggior interesse”.

Infatti, le doti dei custodi hanno continuato a far sbadigliare ben 10 giganti grigi per 13 giornate, comprese le notti, durante le quali anche gli elefanti stessi si contagiavano a vicenda. Di questi 10, 7 hanno continuato a passare del tempo con il personale, ed è stato scoperto che gli elefanti tendono a sbadigliare soltanto quando il loro essere umano preferito sbadiglia per primo. Secondo i ricercatori, questo fenomeno accade poiché gli elefanti sono animali estremamente socievoli e la connessione tra loro e i loro rispettivi custodi rende lo sbadiglio una sorta di strumento per socializzare.

Ma non è l’unico animale che imita gli umani: anche l’orangotango infatti tende a emulare i comportamenti umani, in particolare si laverebbe le mani con cura dopo aver visto i custodi fare la stessa cosa.