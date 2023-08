Si sbagliano: questo piccolo organo non è inutile e può (forse) combattere il cancro

Non molti lo sanno, ma esiste una piccola ghiandola situata immediatamente dietro lo sterno chiamata timo. Diversi medici e ricercatori affermano frequentemente che sia totalmente "inutile" in età adulta, ma ora sappiamo che non è così. Scopriamo il nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Nell'infanzia, il timo è particolarmente noto per svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema immunitario. Una sua precoce rimozione conduce infatti a drastiche riduzioni dei linfociti T, che sono uno specifico tipo di globuli bianchi utili a difenderci da agenti patogeni potenzialmente pericolosi. Questa volta quindi, non ci sarà bisogno di vivere per 70 anni in un polmone d’acciaio.

La sua maturazione purtroppo cessa durante la pubertà, momento in cui diviene atrofico. Proprio per tale motivo diversi medici affermano serenamente di poterlo rimuovere senza incorrere in danni o conseguenze a lungo termine per il paziente, durante un intervento cardiotoracico.

In alcuni casi tuttavia, è invece necessario asportarlo in seguito a pregresse patologie come cancro al timo o malattie autoimmuni croniche come la miastenia gravis.

Un team di ricercatori statunitensi ha però scoperto che i soggetti a cui viene rimosso il timo, sviluppano un maggior rischio di morire per svariate patologie compreso un aumentato rischio di sviluppare il cancro.

Dobbiamo dirlo da subito: lo studio in questione è di tipo puramente osservazionale. Ciò significa, che non siamo in grado di dimostrare nessi di tipo causale (la rimozione del timo provoca direttamente il cancro) ma possiamo osservare le conseguenze che la sua rimozione porta.

Nello specifico, i ricercatori di Boston hanno analizzato i dati di 6.000 persone a cui non è stato rimosso e 1.146 che hanno invece subito una rimozione. I risultati parlano chiaro.

Coloro che hanno subito una timectomia (rimozione del timo) avevano quasi il doppio delle probabilità rispetto ai controlli di morire entro 5 anni.

Il motivo per cui esistono queste associazioni è sconosciuto, ma i ricercatori sospettano che la mancanza di timo comprometta la sana funzione del sistema immunitario adulto in qualche modo.

Dai risultati si evince inoltre come i recettori dei linfociti T siano meno diversificati nei pazienti senza timo, il che potrebbe contribuire al maggior sviluppo di cancro o malattie autoimmuni a seguito dell'intervento chirurgico.

Dopo aver visto come aumentare la sopravvivenza dal tumore al seno al 98%, ecco l’ennesima scoperta in grado forse di far cambiare idea a molti "specialisti" del settore, aumentando magari il tasso di sopravvivenza per diverse patologie letali.