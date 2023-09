Ci sbagliavamo: il mistero di Stonehenge si infittisce

Questa volta tutto ruota intorno all'iconica Pietra dell'Altare. Un recente studio pubblicato sul Journal of Archaeological Science: Reports dimostra come questo fondamentale megalite non provenga dallo stesso sito delle celebri "pietre blu".

Senza scomodare la versione spagnola di Stonehenge, si è sempre creduto che tutte le pietre che compongono il famoso luogo, derivassero da un unico sito di origine. Parliamo precisamente dell’area Mynydd Preseli situata nel Galles, una zona decisamente lontana e complessa da raggiungere all’epoca, distante circa 225 chilometri dalla stessa Stonehenge.

Prima di addentrarci nello studio vero e proprio, è opportuno ricordare come le 56 pietre blu che compongono l’intero cerchio risalgano a circa 5.000 anni fa.

"È il trasporto a lunga distanza delle pietre blu che rende Stonehenge di particolare interesse; le pietre blu infatti rappresentano una delle distanze di trasporto più lunghe conosciute dalla fonte al cantiere del monumento in qualsiasi parte del mondo", scrivono gli stessi autori dello studio.

Attraverso diverse analisi eseguite con avanzate tecniche come la fluorescenza a raggi X e la spettroscopia Raman, gli autori dello studio hanno scoperto che la Pietra dell’Altare (la più grande e importante tra le pietre blu) non è prevalentemente composta dalle stesse sostanze delle altre, indicando che non deriva dallo stesso sito.

In particolare, il team ha riscontrato alte concentrazioni di barite. Si tratta di un minerale proveniente probabilmente dalla Cumbria nel nord dell’Inghilterra o da alcune isole scozzesi, le Orcadi e le Shetland.

Come se non bastasse, i ricercatori ipotizzano che potrebbe essere stata portata a Stonehenge intorno al 2500 a.C., ovvero diverso tempo dopo le altre pietre.

Sebbene si possa considerare senza dubbio più celebre della Stonehenge svizzera costruita da una cultura antica, ci manca ancora tanto da scoprire su questo magico ed affascinante luogo.