Ci sbagliavamo: i pastori non conoscono le loro pecore, ma è il contrario!

Sapevate che le capre possono riconoscere i volti umani? “Un buon pastore sa riconoscere le sue pecore”... Ma forse è più il contrario. Grazie a questa scoperta, possiamo comprendere ulteriormente la cognizione animale e come queste interagiscono con noi esseri umani.

È Christian Nawroth, psicologa dell’Università di Leipzig, e la sua squadra a condurre il fantomatico esperimento: hanno presentato alle capre diverse immagini di volti umani su un grande schermo. Queste ritraevano persone familiari (principalmente, coloro che forniva loro del cibo) oppure visi mai visti prima.

Si è constatato che le capre hanno una vista molto acuta e sono in grado di riconoscere con precisione sia forme che colori. Sono anche in grado di comprendere le informazioni facciali, come il naso, la bocca e la forma degli occhi; ergo, riescono a rielaborare i dati visivi e a riconoscere e distinguere i volti delle persone.

Tuttavia, sono ancora molte le cose che non conosciamo nell’ambito dell’interazione animale; non a caso, questo è il primo studio che verte sulla capacità di questi di riconoscere i volti umani. Tuttavia, in passato sono stati fatti ulteriori ricerche sulle capre, le quali hanno dimostrato che esse sono in grado di risolvere problemi complessi e di imparare dei propri errori.