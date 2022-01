Sbalorditivo avvenimento a Yellowstone: un Grizzly caccia insieme ad un branco di lupi

Il Grizzly è uno degli esponenti più grandi degli ursidi. Si tratta di un immenso predatore dalle doti fisiche impressionanti, dotato di una mole imponente e una poderosa muscolatura, che gli permette, senza difficoltà, di fronteggiare qualsiasi “avversario”. I Grizzly non sono solo ammassi di muscoli ma sopraffini opportunisti.

Nel Parco nazionale di Yellowstone si è manifestata proprio quest’ultima attitudine. Un biologo del parco ha ripreso una scena che ha dell’incredibile: le immagini mostrano un massiccio esemplare di orso grizzly approfittare della battuta di caccia di un branco di lupi e, una volta abbattuta la preda, sottrarre la carcassa.

È ben nota l’abilità predatoria dei lupi e la predominanza espressa mediante la forza del branco. Eppure gli abili canidi nulla hanno potuto quando il grizzly ha deciso di derubarli della preda. A proposito, conoscete il mito dei lupi che ululano alla luna?

Una delle caratteristiche più strane della vicenda è che l’orso ha seguito e viaggiato al fianco del branco di lupi, partecipando quasi alla caccia. Ma alla prima occasione ha “tradito i compagni” e sgraffignato il lauto banchetto.

Durante il filmato (che potete apprezzare accedendo alla fonte in calce alla notizia), ripreso da un biologo del Parco nazionale di Yellowstone, è possibile ammirare il pittoresco branco misto di predatori braccare una torma di alci. Dopo essere partiti all’inseguimento, alcuni lupi hanno concentrato l’attenzione su un gruppo di esemplari in cui era presente la preda prescelta e, una volta isolata, l'hanno abbattuta.

Alla fine dell’insolita battuta di caccia, quando i lupi si sono raccolti attorno alla preda per banchettare, ecco rispuntare l’imponente orso che, approfittando della sua forza bruta, si avvicina alla preda, afferra la carcassa e fugge via.

Tale fenomeno è noto come cleptoparassitismo e denota l’attitudine di alcuni animali ad approfittare delle risorse ottenute o delle prede uccise da altri. In questo caso specifico, l’orso ha monitorato l’intera battuta di caccia, ma, grazie allo sviluppatissimo olfatto, la specie indulge non di rado nel comportamento di derubare le prede o approfittare di carcasse abbattute da altri predatori. L’abilità di “stalkeraggio” di tali imponenti creature venne confermata ancora una volta dalla notizia di un campeggiatore braccato per una settimana da un grizzly.

Per quanto entrambe le specie di predatori tendano ad ignorarsi, non è raro vedere gli orsi sottrarre prede ai lupi. La cosa davvero insolita della vicenda è l’attitudine a cacciare insieme, secondo quanto affermato dagli addetti del parco nazionale.

"Gli orsi possono trarre vantaggio dalla presenza dei lupi prendendo le carcasse che i lupi hanno ucciso. Se un orso vuole un animale ucciso dal lupo, i lupi cercheranno di difenderlo; i lupi di solito non riescono a scacciare l'orso, sebbene le femmine di grizzly con i cuccioli raramente riescano a uccidere un lupo" concludono gli addetti al servizio del Parco nazionale di Yellowstone.