Questo sbalorditivo dinosauro aveva le braccia minuscole prima del T.Rex

Il Tyrannosaurus Rex, per gli amici T. Rex, è senza alcun dubbio il dinosauro più famoso di tutti. Tra le sue peculiarità, come una grandezza e una ferocia fuori dal normale, è impossibile non notare le sue minuscole braccia che hanno ispirato molte battute divertenti. Tuttavia, il T. Rex non era l'unica creatura con questa caratteristica.

Una nuova specie carnivora aveva gli stessi attributi: testa grossa e arti anteriori minuscoli. Quest'ultime, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Current Biology, si sono evolute indipendentemente in diversi lignaggi di dinosauri, come ad esempio nel Meraxes gigas, creatura vissuta tra 100 milioni e 90 milioni di anni fa in quella che oggi è l'Argentina.

Nonostante la somiglianza con il T. rex (così come potrete osservare in calce alla notizia), il M. gigas non era un tirannosauro ma un carcharodontosauro, un membro di un gruppo di dinosauri teropodi predatori che si estinse quasi 20 milioni di anni prima che il Tirannosauro più famoso del mondo camminasse sulla Terra.

Nel nuovo studio l'individuo descritto dagli scienziati aveva circa 45 anni, pesava più di quattro tonnellate ed era lungo 11 metri. Una domanda adesso sorge spontanea: perché questi colossi avevano braccia così minuscole? Si tratta di un quesito a cui gli addetti ai lavori devono ancora trovare una risposta, ma quello che sappiamo è che, nonostante la "piccolezza", gli arti erano incredibilmente muscolosi ed erano forse utilizzati per aiutare a sollevare l'animale da una posizione sdraiata a una posizione eretta o durante l'accoppiamento.