Durante lo sbarco sulla Luna, Armstrong doveva far altro invece di atterrare

È il 20 luglio 1969, e Neil Armstrong, insieme a Buzz Aldrin, si prepara a scrivere una pagina indimenticabile nella storia dell'umanità. Ma, secondo il programma originale, in quel momento avrebbero dovuto essere avvolti nelle braccia di Morfeo, cullati in un sonno riparatore dopo il loro viaggio epico.

Il viaggio verso la Luna non era stato privo di pericoli e momenti di tensione. Il computer di bordo dell'Eagle aveva inizialmente puntato verso un cratere pieno di massi grandi come automobili, costringendo Armstrong a prendere il controllo manuale e ad atterrare con un serbatoio quasi vuoto di carburante.

Dopo questi tredici minuti di pura adrenalina, un periodo di riposo sembrava più che meritato. Tuttavia, l'emozione e l'anticipazione di ciò che stava per accedere erano troppo forti per essere ignorate. La NASA aveva programmato per Armstrong e Aldrin alcune ore di relax e sonno prima di iniziare le attività extraveicolari (EVA). Ma l'impazienza di fare il primo passo sulla Luna era troppo grande.

"Il nostro piano attuale è di far riposare e rilassare i membri dell'equipaggio per un po' prima di iniziare i preparativi per l'EVA", aveva comunicato il Controllo Apollo poco dopo l'atterraggio. Ma Armstrong e Aldrin, spinti da un'irrefrenabile curiosità e dal desiderio di esplorare, decisero di anticipare la loro uscita dall'Eagle.

Così, anziché concedersi un meritato riposo, i due astronauti si prepararono per il grande momento. La NASA accelerò i controlli pre-EVA, permettendo all'equipaggio di uscire in sicurezza dal modulo. Questo cambiamento ebbe anche implicazioni per la trasmissione dell'evento: la stazione di tracciamento di Honeysuckle Creek in Australia si trovò in posizione privilegiata per trasmettere le prime storiche immagini dei passi sulla superficie lunare.

