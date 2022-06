Hai sbattuto la testa di recente? Attento alle conseguenze a lungo termine

Giunge direttamente dalla Nuova Zelanda uno studio con dei risultati sorprendenti pubblicato su Plos One. Dopo quanti anni si possono vedere gli effetti di una lieve commozione cerebrale? E che tipo di conseguenze è inoltre lecito aspettarsi?

"Si stima che più di 10 milioni di persone soffrano di trauma cranico ogni anno, di cui il 70-95% è classificato come lieve. Il trauma cranico ha impatti diffusi e, sebbene gli effetti di un trauma cranico moderato e grave siano ben documentati, si sa molto meno sugli esiti a lungo termine di un trauma cranico lieve", hanno scritto i ricercatori guidati dal professore di psicologia dell'Università di Waikato Nicola Starkey.

Cosa si intende però per trauma cranico con relativa commozione cerebrale? Qualunque evento nel quale è direttamente coinvolta la testa può potenzialmente esserlo (come ci insegna anche il bue). Non bisogna per forza fare un incidente, ma anche semplicemente sbattere accidentalmente. In tutti gli sport di contatto, è praticamente impossibile nel lungo periodo non riportarne.

Questo non significa che chiunque abbia una commozione cerebrale (detta anche lesione cerebrale traumatica, ovvero TBI) , riporterà una sintomatologia preoccupante, ma sicuramente i rischi di sviluppare complicanze aumentano.

Partendo da queste premesse, i ricercatori hanno studiato per 8 anni un campione di 151 persone con un trauma cranico subito tra il 2010 ed il 2011, valutandone le conseguenze a lungo termine confrontandoli con un gruppo di controllo (persone che non hanno mai riportato alcun tipo di trauma).

Naturalmente non sorprende che i soggetti con trauma, riportino più problemi in vari ambiti rispetto a quelli senza. Ciò che invece stupisce è che tutto ciò si mantenga costante anche dopo diversi anni. Più di un terzo dei partecipanti ha infatti riportato di "percepire" ancora distintamente il trauma. Ad altri invece sono state diagnostiche patologie quali disturbi d'ansia, depressivi o PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress). Frequenti anche problemi e ripercussioni sul luogo di lavoro.

Inoltre i risultati peggiori sembrano esserci per le donne, ed in particolare coloro che hanno subito più di un trauma. Si sono infatti riscontrate percentuali di complicazioni molto più alte sia rispetto agli uomini, sia rispetto alle donne con un solo trauma.

