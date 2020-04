Sbiancamento dei coralli senza precedenti nella Grande Barriera Corallina

Dei ricercatori hanno individuato uno dei più grandi e gravi sbiancamento di coralli mai registrato. Lo sbiancamento dei coralli su scala regionale è causato da picchi di temperatura del mare durante estati insolitamente calde.

Quest'anno, febbraio ha avuto le più alte temperature mensili della superficie del mare mai registrate sulla Grande Barriera Corallina, da quando sono gli scienziati hanno iniziato a prendere nota di queste temperature nel 1900. Il calore, infatti, pare aver causato il terzo sbiancamento di massa in appena cinque anni, colpendo un quarto della sua estensione di 2300 chilometri.

Lo sbiancamento non è necessariamente fatale per il corallo e colpisce alcune specie più di altre. Un corallo pallido o leggermente sbiancato in genere riacquista il suo colore in poche settimane o mesi e, infine, sopravvive. Tuttavia, quando lo sbiancamento è grave, molti coralli muoiono. Rispetto ai quattro precedenti eventi di sbiancamento, ci sono meno scogliere non sbiancate e alcune solo leggermente sbiancate rispetto al 1998, 2002 e 2017, ma più che nel 2016.

Secondo queste metriche, il 2020 è il secondo peggior evento di sbiancamento di massa dei cinque sperimentati dalla Grande Barriera Corallina dal 1998. Ma man mano che le estati diventano più calde a causa dei cambiamenti climatici, questi eventi andranno solo a peggiorare. La Grande Barriera Corallina continuerà a perdere i coralli dallo stress da calore, fino a quando le emissioni globali di gas serra non saranno ridotte a zero netto e le temperature del mare si stabilizzeranno.