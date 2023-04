Si sblocca ChatGPT in Italia? Oggi l'incontro OpenAI - Garante per la Privacy

Giornata decisiva quella di oggi sul blocco di ChatGPT in Italia. Come annunciato nella serata di ieri, infatti, in giornata odierna è previsto un incontro tra OpenAI ed il Garante per la Privacy Italiano che giusto qualche giorno fa ha imposto il blocco del chatbot nel nostro paese.

Le parti si incontreranno in videoconferenza per discutere sul da farsi. Dal suo canto il Garante spiega che l’iniziativa è molto apprezzata e fa seguito alla lettera con cui la società americana ha espresso la disponibilità a collaborare con l’Autorità per mettersi in regola e rispettare la disciplina per la privacy europea e “giungere a una soluzione condivisa in grado di risolvere i profili critici sollevati dall’Autorità in merito al trattamento dei dati dei cittadini italiani”.

Qualche giorno fa anche il Ministro Salvini si era scagliato contro la chiusura di ChatGPT in Italia, definendo la decisione “sproporzionata” ed esortando le parti a discutere per evitare che l’Italia resti l’unico paese Occidentale in cui il servizio è inaccessibile.

Nel frattempo, un italiano all’estero ha lanciato il clone PizzaGPT che offre risposte praticamente identiche a quelle di ChatGPT, ma è basato sull’API turbo-3.5 model di OpenAI.

Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero esserci novità dall’incontro di oggi. Lo stesso Sam Altman dal suo canto si è subito detto disponibile a collaborare per ripristinare l’accesso al servizio a stretto giro di orologio.