Sbloccare il bootloader su un dispositivo Xiaomi bloccherà l'update a HyperOS

Certo, i tempi d'oro del modding Android sembrano ormai appartenenti a un'altra epoca, ma ancora oggi ci sono degli smanettoni che continuano a effettuare lo sblocco del bootloader dei propri dispositivi. Tuttavia, le limitazioni in tal senso si stanno facendo sempre più stringenti, considerando anche quanto appena emerso per Xiaomi.

A tal proposito, come riportato anche da Android Authority e Wccftech, il popolare brand ha confermato che l'aggiornamento a HyperOS non sarà eseguibile a partire da un dispositivo con bootloader sbloccato. In parole povere, tutto fa pensare che alla fine anche gli utenti più smanettoni potrebbero voler lasciare perdere, perlomeno in questo contesto, tale pratica, quantomeno se vogliono avere accesso alla novità.

Ricordiamo che il progetto HyperOS di Xiaomi, recentemente annunciato in Cina, riguarda un sistema operativo "per tutto", che certamente vede una base Android per quel che riguarda il mondo smartphone, ma si punta in modo importante anche sul concetto di interoperabilità e sull'ottimizzazione delle prestazioni.

Per qualcuno potrebbe dunque risultare un peccato non poter effettuare l'aggiornamento, motivo per cui la mossa di Xiaomi sta già venendo definita come "controversa" da più di qualcuno. C'è da dire, però, che il motivo dietro questa scelta riguarda il grado di sicurezza che si riesce a offrire in ambito software.

Certo, il blocco di default c'è anche sulla MIUI e chi vorrà comunque sbloccare il bootloader potrà chiedere uno specifico permesso tramite il forum della community, ma la novità è che gli smartphone per cui verrà effettuata questa operazione non riceveranno i futuri update di HyperOS. Insomma, c'è una limitazione non di poco conto per gli smanettoni.