Sbloccare un iPhone senza ricordare il codice? Ci sono potenziali soluzioni

Uno degli scenari più temuti da chi utilizza un iPhone riguarda il non ricordarsi più il codice sblocco. Una distrazione può effettivamente portare a dimenticarsi quest'ultimo (e magari il codice non è stato segnato in alcun posto), dunque è bene avere bene a mente, di base, alcuni metodi per poter tornare eventualmente a utilizzare il dispositivo.

Ebbene, di recente fonti come MSPowerUser hanno messo in luce diversi metodi che possono effettivamente tornare utili in un contesto di questo tipo. A tal proposito, un consiglio che viene spesso dato in questo ambito è innanzitutto quello di non inserire troppe volte il codice errato, in quanto si potrebbe dover poi attendere per poter tornare usare l'iPhone (sono disponibili maggiori dettagli sul portale ufficiale Apple: dopo 6 tentativi errati il dispositivo viene disabilitato).

Cosa viene consigliato invece a livello ufficiale in questi contesti? Si può inizializzare l'iPhone dal computer, tramite la modalità di recupero. In parole povere, come potete approfondire mediante l'apposita pagina ufficiale Apple, è possibile procedere mediante iTunes: quest'ultimo programma potrebbe infatti potenzialmente riuscire ad applicare un aggiornamento in grado di far tornare tutto correttamente funzionante, ma va detto che, nel caso l'update non funzioni, viene consigliato di ripristinare il dispositivo.

In questo caso, verranno eliminate impostazioni e contenuti dell'iPhone, quindi assicuratevi di non avere nulla di importante (o di avere a disposizione un backup su Mac o iCloud). Insomma, sul sito Web ufficiale di Apple sono disponibili tutte le indicazioni del caso in merito alle "operazioni classiche", ma vale la pena notare che fonti come MSPowerUser indicano come potenzialmente utili anche soluzioni di terze parti come AnyUnlock, tool che può risolvere in modo guidato un problema di questo tipo.

Insomma, esistono varie possibilità per poter tornare a utilizzare l'iPhone di cui è stato dimenticato il codice di sblocco (anche se i metodi potrebbero richiedere il ripristino del dispositivo e dunque potrebbe esserci la potenziale perdita dei dati, ma almeno in questi modi risulterà poi possibile tornare a usare lo smartphone). Abbiamo trattato rapidamente la questione in modo che possiate tenere bene a mente queste possibilità, nonché che sappiate come procedere nel caso in cui doveste finire in una situazione simile.