Sblocco con il volto in arrivo su Google Pixel 6? Emergono nuovi indizi

Google Pixel 6 Pro potrebbe ricevere a breve una importante novità che molti utenti apprezzeranno: dopo la distribuzione della patch di aprile 2022, lo smartphone ammiraglia di Big G sembrerebbero prepararsi al prossimo Feature Drop e al debutto ufficiale del Face Unlock, ovvero dello sblocco con il proprio volto.

Come segnalato dai colleghi di 9to5Google, i primi segnali del lancio di questa funzionalità risalgono ancora al mese di dicembre 2021 quando, alla ricerca di indizi nella prima beta di Android 12L per Google Pixel, il team APK Insight del portale scovò alcune stringhe di codice che indicavano proprio lo sviluppo in corso dello sblocco dello smartphone con il proprio volto.

Solamente nelle ultime ore, però, su Reddit è apparsa una intrigante fotografia scattata da un possessore di Pixel 6 Pro che ci mostra a tutti gli effetti la possibilità di scegliere tra tre combinazioni di sblocco del dispositivo, tra cui figura proprio l’opzione tramite riconoscimento del volto. Tuttavia, l’utente che ha scattato la fotografia – visibile in calce alla notizia – ha spiegato che non è ancora possibile utilizzarla; in altre parole, gli sviluppatori Google avrebbero introdotto la voce ma non la funzionalità completa, per ora indicando soltanto a un futuro rilascio con una delle build firmware che diventeranno disponibili nel corso delle prossime settimane.

Attenzione però ai limiti di questa feature: si teme, infatti, che Mountain View intenda rilasciarla esclusivamente su Google Pixel 6 Pro e non anche sul Google Pixel 6 base. Sarà davvero così? Staremo a vedere. Come sempre, vi aggiorneremo a tempo debito.

Qualche giorno fa Google ha anche annunciato il programma di riparazione “fai da te” con iFixit.