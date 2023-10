Ecco da dove sbuca il simbolo del dollaro $ (perché non è una d?!)

Il simbolo dell’euro (€) richiama chiaramente la lettera iniziale “E”, mentre quello della vecchia lira (₤) una “L”... Ma perché l’icona del dollaro ($) - dollar in inglese - rimanda a una “S”? Purtroppo, non esiste una risposta inequivocabile a questa domanda e molte sono le teorie proposte; tuttavia, ne esiste una maggiormente accreditata.

Secondo il Bureau of Engraving and Printing, il marchio risale al peso spagnolo, accettato come unità di valore nell’America coloniale di fine 1700. Il “peso de ocho reales”, o “pezzo da otto” in America, era abbreviato PS2. È opinione comune che, col tempo, la S della sigla si spostò sopra la P, approssimando il simbolo, il quale apparve per la prima volta nel 1875 sul primo dollaro di carta statunitense.

La filosofa e scrittrice libertaria Ayn Rand, nel suo romanzo “La rivolta di Atlante” (1957), propone un intero capitolo sul simbolo del dollaro, in cui contemplava il marchio del dollaro non solo come abbreviazione della valuta americana ma anche come stemma della libertà economica della nazione.

Inoltre, nel testo viene studiata l’icona del dollaro a due linee verticali, anziché una, e Rand spiega che quel simbolo deriva dalle iniziali degli Stati Uniti: una U maiuscola sovrapposta a una S maiuscola. Purtroppo, questa ricostruzione non gode di una prova documentale solida, soprattutto se pensiamo che il simbolo del dollaro fosse in circolazione ancor prima della formazione degli Stati Uniti d’America.