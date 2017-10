Scade il 1 novembre la possibilità di lasciare il proprio nome su Marte

A novembre 2018 il lander Insight atterrerà su Marte per esplorare il territorio marziano analizzandone la superficie e il suo interno. La NASA ha ben pensato di rendere tutti gli appassionati di vicende spaziali partecipi alla missione, permettendo a chiunque voglia di inviare ilscritto su un piccolo chip che sarà lasciato sul suolo di Marte.

Se volete registrarvi alla missione InSight potete compilare il breve form a questo link.

Fino ad ora sono più di 2 milioni le persone che hanno lasciato il proprio nominativo che sarà inciso su un piccolo chip: quasi 66.000 sono italiane (settimi al mondo per partecipazione), mentre più di 1 milione sono nordamericane.

Il piccolissimo chip è grande meno di 1 centesimo di euro ed è visibile nella foto in fondo alla news tra le dita del tecnico che lo sta maneggiando nella clean room. In 8 mm2 si wafer di silicio ci sono 826.923 nomi (che le persone hanno inviato nel 2015), scritti con un linee spesse meno di 1000 volte del capello di un umano.

Avevamo già avvisato gli utenti di questa possibilità all'inizio di ottobre, dunque se avete già compilato il form non è necessario farlo un'altra volta. Una volta inserite le credenziali la NASA le inserirà nel proprio database per tenere traccia dello storico dei vostri "viaggi". In base alla distanza del luogo della missione dalla terra vi verranno assegnati dei punti: in questo caso vi aggiudicherete 301,223,981 punti (presumibilmente pari alle miglia percorse dalla sonda).