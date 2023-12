Threads by Meta arriva in Italia, ma l'app ancora non è disponibile

È ufficialmente scaduto il countdown per il lancio di Threads in Italia e da pochi minuti la piattaforma social di solo testo targata Meta è ufficialmente disponibile in Europa, dopo il blocco imposto la scorsa estate per ragioni legate al trattamento dei dati personali con Instagram.

Tuttavia, come evidenziato da molti e testato anche da noi, se ci si collega al link che dovrebbe consentire di scaricare l'app tramite App Store di iOSo attraverso il Play Store di Android, si riceve un generico messaggio d’errore che informa come il client non sia disponibile nel nostro paese. Di conseguenza, è praticamente impossibile accedere a Threads da mobile ma esclusivamente attraverso la variante web.

Al posto del conto alla rovescia i gestori del sito hanno inserito un form che permette di effettuare il login con le proprie credenziali Instagram, a cui è collegato il profilo.



Una volta inseriti i dettagli si procede con la creazione del profilo: se si sceglie di utilizzare le credenziali di Instagram, è possibile anche importare nome, cognome, biografia e link. Threads dà la possibilità di impostare il profilo su pubblico, per consentire a chiunque dentro o fuori l'app di vedere cosa si pubblica, oppure privato: in questo caso bisognerà approvare manualmente i follower. Threads evidenzia anche che "le versioni future di Threads supporteranno il fediverso, un nuovo tipo di social media network che consente alle persone di seguirsi a vicenda e interagire tra loro su diverse piattaforme, come Mastodon".