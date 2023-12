La Prima della Scala in 4K su Rai 4K e Rai 1: prima assoluta per Rai Cultura

L’ufficio stampa della Rai ha annunciato che per la prima volta in assoluto, Rai Cultura riprenderà in 4K una Prima della Scala per trasmetterla in diretta su Rai 1, nel consueto appuntamento annuale in programma il 7 Dicembre nel 2023.

La definizione del “Don Carlo” di Giuseppe Verdi sarà quindi quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi tradizionali. Le telecamere in alta definizione impiegate saranno dieci, a cui si aggiungeranno 45 microfoni nella buca d’orchestra ed in palcoscenico e 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. La TV di Stato metterà in campo un team di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio ed video.

La diretta televisiva sarà curata dalla regista Arnalda Canali e sarà trasmessa in diretta su Radio3, Rai1 HD al canale 501 e RaiPlay come negli scorsi anni, oltre che su Rai 1 e Rai 4K al numero 210 della piattaforma satellitare Tivùsat.

Rai spiega che analogamente a quanto avvenuto in precedenza, con il Boris Godunov del 2022, anche quest’anno la trasmissione dell’opera sarà corredata all’autodescrizione in diretta, per permettere anche alle persone cieche ed ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non trasmesse verbalmente come costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non parlate, location, scenografia e luci. L’autodescrizione sarà attivabile sul canale audio dedicato e fruibile anche in streaming su RaiPlay.