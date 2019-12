La Prima della Scala in diretta su Rai 1 HD, Radio 3 e Rai Play con audio 5.1

La RAI, attraverso un lungo comunicato stampa ha annunciato quest'oggi la copertura che dedicherà alla Prima della Scala, che andrà in onda il prossimo 7 Dicembre a partire dalle 17:45 su Rai 1.

Contrariamente a quanto ipotizzato, però, la Televisione di Stato non proporrà la trasmissione in 4K UHD su Rai 4K, ma ha già specificato che sarà possibile seguirla in alta definizione su Rai 1 HD alla posizione 501 ed online sul portale Rai Play, dove potrà essere visto per 14 giorni dopo la Prima.

A livello tecnico però l'Emittente di Viale Mazzini metterà in campo 13 telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d'orchestra ed in palcoscenico, 11 radiomicrofoni dedicati ai solisti che serviranno per la trasmissione e stereofonica e per la radiocronaca in diretta su Radio3. E' inoltre garantito anche l'audio surround in 5.1 per le sale cinematografiche e per la televisione.

L'evento sarà curato da uno staff di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video e sarà impegnato per le tre ore di trasmissione.

Per la prima volta, la trasmissione di un'opera sarà corredata dall'audiodescrizione in diretta per le persone cieche ed ipovedenti.

Al Teatro della Scala di Milano andrà in scena la Tosca di Giacomo Puccini, che non aveva mai aperto la stagione operistica.