Dopo la Prima Alla Scala, anche Sanremo 2024 sarà trasmesso in 4K UHD con Dolby Atmos

Notizia bomba lanciata dal sito web Sanremonews.it. Secondo quanto riportato, infatti,dopo la Prima della Scala 2023 in 4K, la Rai sarebbe pronta a trasmettere alla massima definizione anche il suo evento cardine della programmazione annuale: Sanremo.

Il sito riferisce che fino all’anno scorso la Rai ha trasmesso la kermesse musicale in HD ma quest’anno, probabilmente quasi ad annunciare una maggiore volontà di puntare sul 4K, intenderebbe fare un ulteriore passo in avanti.

L’ufficialità ancora non è arrivata, ma il sito spiega che tutte le serate dell’ultimo Sanremo di Amadeus, in programma dal 6 al 10 Febbraio, saranno visibili in Ultra HD 4K sul 210 della piattaforma satellitare Tivùsat: ciò vuol dire che il segnale verrà veicolato tramite il canale 4K a cui si può accedere solo tramite un apposito decoder e solo se si è in possesso di un’antenna in grado di ricevere le trasmissioni via satellite. Alternativamente, si potrà accedere al 4K di Sanremo 2024 anche sul canale 101 del digitale terrestre tramite l’HbbTV, solo sui TV predisposti e connessi 4K.



In passato, su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento sull'Hbbtv che spiega cos'è l'ibrido tra digitale terrestre e smart di cui sono dotati già molti TV presenti sul mercato ma che è ancora poco diffuso.