Gli scalper hanno guadagnato 43 milioni di Dollari vendendo PS5 e schede grafiche su eBay

Del fenomeno dello scalping abbiamo a lungo parlato su queste pagine, in quanto è stato utilizzato per rendere praticamente introvabili le nuove PlayStation 5 e le schede video di nuova generazione. Un ingegnere, Michael Driscoll, monitorando le vendite su eBay è giunto alla conclusione che gli scalper hanno guadagnato 43 milioni di Dollari.

Attraverso la creazione di uno script ad hoc, disponibile anche su GitHub, Driscoll ha monitorato le vendite delle PS5 ed altri 14 prodotti su eBay, tra cui le CPU Ryzen 5000 di AMD. In un rapporto inviato a PCMag, viene sottolineato che complessivamente gli scalper hanno realizzato vendite per circa 92 milioni di Dollari con un profitto di 43,7 milioni di Dollari.

Nello specifico, l'analisi pubblicata osserva che gli scalper hanno venduto almeno 32mila PS5 su eBay, ad un prezzo medio di 937 Dollari per la versione digitale e 1.021 Dollari per quella con disco: più del doppio dei prezzi di listino di Sony.

Lo stesso ha riguardato anche le nuove Xbox, per cui la domanda è stata elevata: gli scalper hanno piazzato quasi 30mila unità, ad un prezzo medio di 865 Dollari per Series X e 469 Dollari per Series S.

Passando al comparto delle schede grafiche, gli scalper hanno piazzato 15.224 unità della serie RTX 3000 di NVIDIA, ed ovviamente non sorprende che la fetta più grossa sia rappresentata dall'introvabile RTX 3080, per cui sono state vendute oltre 7200 unità ad un prezzo medio di 1.315 Dollari. Per quanto riguarda le Radeon RX 6800, le vendite si sono fermate a 450 unità, con un prezzo medio di 859 Dollari.

I dati "reali" però potrebbero essere significativamente più elevati, dal momento che lo script di Driscoll tiene conto solo delle attività di eBay negli USA, quindi sono esclusi altri mercati importanti come quello europeo.