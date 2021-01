Gli scalper hanno guadagnato 5,88 milioni di Dollari vendendo i Ryzen 5000 su Ebay

Il fenomeno dello scalping è ormai sulla bocca di tutti in quanto ha avuto un impatto disastroso sulla disponibilità delle console di nuova generazione ma anche delle GPU NVIDIA.

Il data engineer Michael Driscoll di DEV.TO, che in precedenza aveva pubblicato un rapporto sui guadagni registrati con le vendite di PS5 e GPU, in una nuova analisi si è soffermato sull'impatto avuto dallo scalping sulla gamma di processori AMD Ryzen 5000, che ovviamente sono stati venduti sui siti come Ebay a prezzi maggiorati.

Complessivamente, gli scalper hanno venduto 8.720 processori Zen 3 solo su eBay, per un guadagno di 5.880.472 Dollari: il processo di scalping ha generato profitti per 946mila Dollari per i rivenditori e 625mila Dollari ad eBay e PayPal, a causa delle commissioni.

L'AMD Ryzen 5 5600X è stata la più ricercata, grazie al prezzo più basso ed il miglior rapporto prezzo/prestazioni. Nei dati diffusi da Driscoll si legge che sono state vendute 3.204 unità della SKU Ryzen 5600X, pari al 36,7% del numero totale.

I Ryzen 9 5900X invece hanno rappresentato 1.962 unità vendute, a fronte di 459.256 Dollari di profitto, pari al 48,% del totale.

Negli ultimi tempi è stato anche evidenziato come gli scalper si siano spostati verso StockX, una nuova piattaforma popolare per la vendita di orologi, scarpe da ginnastica e streetwear.