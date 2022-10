Lo scam amoroso spaziale: donna paga per il ritorno sulla Terra del finto astronauta

Di truffe che sfruttano i sentimenti se ne sono purtroppo viste parecchie nel corso degli anni. Tuttavia, più il tempo avanza più sembra che i malintenzionati si inventino sempre qualcosa di nuovo. A tal proposito, sta facendo il giro del Web la storia di uno scam amoroso "spaziale", nel senso che di mezzo c'è un finto astronauta.

Secondo quanto riportato da Gizmodo e SlashGear (la fonte originale è il quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun), qualcuno ha contattato su Instagram una donna giapponese di 65 anni, affermando di essere un astronauta e di aver bisogno di soldi per tornare sulla Terra e iniziare una nuova vita in Giappone. Il truffatore è purtroppo riuscito a ottenere quanto voleva.

Infatti, quest'ultimo ha ottenuto l'equivalente di circa 30.000 dollari, fingendo di essere un astronauta russo a bordo dell'ISS (Stazione spaziale internazionale) che non poteva più permettersi il ritorno sulla Terra. A quanto pare, quando le comunicazioni mancavano, il truffatore si scusava per lo "scarso segnale". Le comunicazioni con la donna sarebbero iniziate il 28 giugno 2022 mediante Instagram.

La "svolta amorosa" della truffa è arrivata quando il finto astronauta si è dichiarato innamorato della 65enne e ha affermato di volerla sposare una volta "tornato sulla Terra". Da qui l'urgenza di ottenere i soldi per un fantomatico biglietto per poter effettuare una "fuga amorosa" dalla Stazione spaziale internazionale, che la donna ha finito per pagare 4,4 milioni di yen (circa 30.000 dollari).

Dopodiché, però, dopo aver effettuato 5 trasferimenti di denaro nel periodo compreso tra il 19 agosto il 5 settembre 2022, la vittima si è insospettita delle ulteriori richieste di soldi, denunciando l'accaduto alla polizia.

Al netto della vicenda in sé, la piaga degli scam amorosi effettuati mediante piattaforme social, che puntano a sfruttare fragilità sentimentali dei soggetti coinvolti, continua a creare problematiche non di poco conto. Per approfondire il complesso argomento, potrebbe interessarvi, ad esempio, prendere visione del documentario Netflix su Manti Te'o, che racconta quanto accaduto a una star del football americano nell'ambito di un caso eclatante di catfishing.