Scambia l'AirPod per ibuprofene e la ingerisce: la cuffia registra un memo dallo stomaco

Nelle ultime ore sul web hanno praticamente ripreso tutti la storia di Carli Bellmer, una ragazza 27enne di Boston che su TikTok ha raccontato di aver ingoiato accidentalmente uno dei suoi AirPod dopo averlo scambiato per un antidolorifico. La vicenda è stata raccontata sul social network di ByteDance ed è diventata virale.

Carli ha pubblicato sul suo account TikTok una serie di video in cui, disperata, raccontava quanto successo. Nel filmato originale, rimosso dai moderatori per una presunta violazione delle linee guida della community, la podcaster ed estetista rivelava che "avevo tra le mani una AirPod e la pillola di ibuprofene".

Quando si è accorta dell'errore, ha immediatamente chiamato il suo medico ma nel frattempo è andata a lavorare come di consueto. L'unico inconveniente è stato rappresentato dal sistema del suo smartphone che accoppiava automaticamente le AirPods Pro ad iPhone. Una volta che ha effettuato la disconnessione, però, ha ricevuto una notifica sul dispositivo che aveva rilevato un AirPod non identificato in movimento con lei.

Carli ha dovuto aspettare che l'AirPod passasse attraverso il suo tratto digestivo ed a nulla sono serviti i suoi tentativi di vomitarla.

La ragazza ha anche raccontato di aver inviato accidentalmente un memo vocale ad un'amica, registrata dall'AirPod dall'interno del suo stomaco.

