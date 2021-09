Scampato pericolo: Un icerberg dalle dimensioni di Los Angeles stava per schiantarsi

Un gigantesco iceberg ha sfiorato la collisione con la piattaforma glaciale Brunt, situata in Antartide. L’evento avrebbe potuto generare conseguenze catastrofiche per la struttura stessa della “Brunt Ice Shelf”.

L’iceberg in questione è soprannominato A-74, e misura circa le dimensioni della città di Los Angeles, 1270 km quadrati. Si è “staccato” dalla piattaforma Brunt da circa un mese, e a causa dei forti venti che contraddistinguono il territorio ha rischiato di urtare la stessa piattaforma da cui si è generato. L’evento è stato osservato grazie alle immagini radar ottenute dalla missione Copernicus Sentinel-1, costituendo una risorsa “inestimabile” per la comprensione delle piattaforme antartiche da parte dei glaciologi che studiano il territorio.

L’ipotetica collisione, affermano i ricercatori, avrebbe ampliato le crepe (rift) della “Brunt Ice Shelf”, causando la formazione di un gigantesco iceberg dalle dimensioni di 1700 km quadrati. A tal proposito, Mark Drinkwater dell'ESA ha affermato: “La parte a forma di naso della piattaforma di ghiaccio, che è persino più grande dell'A-74, rimane collegato alla piattaforma glaciale Brunt, in maniera instabile. Se l'iceberg si fosse scontrato con violenza su questa parte della piattaforma, avrebbe potuto accelerare la frattura del ponte di ghiaccio rimanente, provocandone la rottura. Continueremo a monitorare regolarmente la situazione utilizzando le immagini satellitari di Sentinel”.

Eventi simili, come riportato in un nostro precedente articolo, non sono una novità per gli addetti ai lavori. Tuttavia, i ricercatori monitorano costantemente le situazioni maggiormente a rischio.