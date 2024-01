Scandagliando gli oceani, gli scienziati hanno trovante tante 'Navi Oscure'

In un recente studio pubblicato sulla rivista Nature da Global Fishing Watch, un'organizzazione no-profit supportata da Google, i ricercatori hanno svelato una quantità enorme di attività umane in mare precedentemente non tracciate, utilizzando una combinazione di immagini satellitari, dati GPS delle navi e intelligenza artificiale.

Hanno scoperto che dal 72 al 76 percento delle navi da pesca industriali del mondo non sono tracciate pubblicamente, con quasi un terzo delle attività di "trasporto e energia" che risultano "assenti dai sistemi di tracciamento pubblici". Le mappe risultanti sono un promemoria sorprendente di quante barche e navi, spesso definite "navi oscure", sfuggano letteralmente ai radar e di come queste attività in mare siano cambiate negli ultimi anni.

È anche una dimostrazione eccellente del potere degli algoritmi di apprendimento profondo, che possono trovare schemi elusivi in enormi quantità di dati, sia per il bene che per il male. Prima di queste ultime mappe, organizzazioni come Global Fishing Watch avevano utilizzato il Sistema di Identificazione Automatica (AIS) per tenere traccia di queste attività.

Tuttavia, quel sistema ha alcune gravi limitazioni e non tutti i paesi richiedono nemmeno alle navi di utilizzarlo. Può anche essere facilmente spento per evitare il rilevamento. Per ottenere un quadro più chiaro della situazione su scala globale, i ricercatori hanno utilizzato l'IA per analizzare 2.000 terabyte di dati satellitari dalla costellazione di satelliti Sentinel-1 dell'Agenzia Spaziale Europea.

"La nostra mappatura satellitare ha rivelato alte densità di attività delle navi in ​​vaste aree dell'oceano che in precedenza mostravano poca o nessuna attività delle navi dai sistemi di tracciamento pubblici", si legge nel documento. La maggior parte di questa attività si trova in Asia meridionale, Asia sudorientale e lungo le coste settentrionali e occidentali dell'Africa.

I nuovi dati pubblicamente disponibili arrivano in un momento in cui l'attività marittima si sta espandendo a ritmi allarmanti e potrebbero fornire ai decisori politici una panoramica necessaria per attuare cambiamenti significativi, soprattutto alla luce di una crescente crisi climatica.