Scandalo FTX, si chiudono i primi processi: top manager condannati a 50 e 110 anni

Mentre Sam Bankman-Fried torna negli Stati Uniti, dopo un tentativo di fuga alle Bahamas, si sono conclusi i primi processi contro i colleghi del fondatore di FTX, che avrebbero avuto ruoli di peso nel suo schema fraudolento. Due "ex-amici" di Bankman-Fried, in particolare, sono stati condannati a 50 e 110 anni di carcere.

Tra le figure giudicate colpevoli troviamo il co-fondatore di FTX, Zixiao "Gary" Wang, che ora rischia di 50 anni di prigione, e la CEO di Alameda Research Caroline Ellison, la quale è stata condannata a 110 anni di reclusione. In realtà, entrambi i dirigenti si sono dichiarati colpevoli e stanno collaborando con le autorità americane, stando a quanto riporta The Verge.

Il Washington Post aggiunge che Ellison si è dichiarata colpevole per sette imputazioni diverse, che per ora non sono state meglio chiarite dai documenti processuali, mentre Wang si è detto colpevole per quattro crimini, anch'essi ancora da specificare. Il dato ci indica che lo stesso Bankman-Fried, qualora davvero dovesse tornare negli Stati Uniti, potrebbe andare incontro ad una pena di durata comparabile all'ergastolo.

La situazione di Ellison, d'altro canto, è apparsa fin da subito compromessa, se non altro perché l'agenzia che dirigeva, Alameda Research, altro non era che un hedge fund di FTX pensato per fare investimenti tramite i risparmi depositati nei wallet della stessa FTX, che per le autorità americane "garantiva una linea di credito sempre aperta" all'azienda-sorella.

Secondo un comunicato della Securities and Exchange Commission (SEC) americana, Ellison, su ordine di Bankman-Fried, avrebbe preso in prestito miliardi di dollari dagli utenti FTX, senza il loro consenso, per degli investimenti ad alto rischio. A "coprire" questi prestiti vi sarebbe stato il token FTT, che però era "stampato" da FTX e fornito gratuitamente ad Alameda Research.

Lo stesso comunicato spiega però che anche Wang e Bankman-Fried sono stati fortemente coinvolti in questo processo: "Wang e Bankman-Fried hanno dato carta bianca ad Ellison nell'utilizzo degli asset dei clienti di FTX per le operazioni di trading di Alameda Research, nonché per qualsiasi altra azione Bankman-Fried e Ellison considerassero opportuna", spiega il documento.