Scandalo FTX, inizia il processo: Sam Bankman-Fried si dichiara innocente

Dopo le prime condanne nell'ambito del caso FTX, che hanno visto due top executive legati all'exchange di criptovalute ricevere pene comprese tra i 50 e i 110 anni di reclusione, è arrivato il momento del processo al CEO di FTX Sam Bankman-Fried. Quest'ultimo, però, ha deciso di dichiararsi del tutto innocente di fronte alla giustizia americana.

Stando a quanto riporta il New York Times, Bankman-Fried è apparso di fronte a un tribunale il 3 gennaio, segnando l'apertura del processo a suo carico nello Stato di New York. A metà dicembre, l'ex-CEO di FTX era tornato negli Stati Uniti, accettando l'estradizione dalle Bahamas, perché pare temesse le condizioni delle carceri bahamensi. Al momento, comunque, Bankman-Fried è libero su cauzione, dopo aver pagato la bellezza di 250 milioni di Dollari alle autorità statunitensi.

L'ex-CEO di FTX, comunque, si trova di fronte ad una causa civile intentata nei suoi confronti dalla Securities and Exchange Commission (SEC) americana, nonché ad una seconda causa, quest'ultima ben più grave, gestita direttamente dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. In totale, Bankman-Fried va incontro a otto capi di imputazione diversi, compresi quelli di frode e di riciclaggio.

Non solo: i procuratori americani che si stanno occupando del suo caso hanno accusato l'ex-"genio delle crypto" di aver creato uno schema multi-livello pluriennale per riciclare i soldi degli investitori e dei clienti di FTX, tramite la compagnia-sorella Alameda Research, in hedge fund legati alle criptovalute. Secondo l'accusa, Bankman-Fried avrebbe sottratto almeno due miliardi di Dollari ai clienti di FTX: l'imputato, in una vecchia intervista, ha però detto di non aver "mai nemmeno tentato di commettere una frode" durante il suo periodo da CEO della compagnia.

Sempre il NYT, infine, riporta che Sam Bankman-Fried non ha parlato per tutta la durata dell'udienza del 3 gennaio, e che anche la sua dichiarazione di non colpevolezza è arrivata da un avvocato. Il processo continuerà con una sentenza fissata per il 2 ottobre 2023: nei prossimi mesi, infatti, sia la difesa che l'accusa dovranno raccogliere materiali a sostegno delle proprie tesi.