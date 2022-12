Scandalo FTX, Sam Bankman-Fried è libero su cauzione: ha pagato 250 milioni di Dollari

Mentre i primi processi legati allo scandalo di FTX si chiudono con delle condanne a reclusioni lunghissime, sembra che il fondatore dell'exchange di criptovalute Sam Bankman-Fried sia stato liberato su cauzione e potrà tranquillamente fare ritorno a casa propria, in attesa del completamento del processo.

La notizia arriva dopo che, negli scorsi giorni, Bankman-Fried aveva detto sì all'estradizione dalle Bahamas agli Stati Uniti, probabilmente per le pessime condizioni delle prigioni bahamensi. Secondo il New York Times e la CNBC, l'ex-CEO di FTX è stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione da 250 milioni di Dollari, coperta in parte anche dalla casa dei genitori di Bankman-Fried.

Al momento, Bankman-Fried è accusato di otto crimini diversi, insieme a diverse cause legali civili raccolte dalla SEC e dalla CFTC americane a suo carico. Se il processo dovesse svolgersi nelle modalità e con i giudici che hanno già giudicato i suoi ex-colleghi Gary Wang e Caroline Ellison, il fondatore di FTX rischierebbe una pena comparabile all'ergastolo in un penitenziario americano.

Ora che è stato liberato su cauzione, Bankman-Fried vivrà a San Francisco insieme ai genitori, due noti professori di legge a Stanford, e dovrà indossare un device elettronico per il monitoraggio costante della sua posizione. L'ex-CEO di FTX rilascerà una testimonianza il 3 gennaio prossimo, presso il tribunale di New York. Probabilmente, nel mentre verrà imposto anche a Bankman-Fried di non utilizzare più social media come Twitter e Zoom.

Il procuratore del Distretto di New York Damian Williams ha commentato i recenti avvenimenti spiegando che "la scorsa settimana, abbiamo annunciato un processo contro Samuel Bankman-Fried per uno schema di frode che ha contribuito al collasso dell'exchange FTX e per uno schema finanziario che ha cercato di influenzare la politica di Washington. Come ho già detto, l'investigazione è ancora in corso, ma si sta muovendo rapidamente."