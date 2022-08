Nuovo scandalo per Twitter: un impiegato avrebbe venduto dati sensibili agli 007 sauditi

Mentre il processo tra Twitter e Elon Musk catalizza l'attenzione del pubblico, un altro scandalo nato all'interno del social network sembra essere passato inosservato, nonostante le sue enormi implicazioni. Un importante giornale estero, infatti, ha scoperto che un impiegato di Twitter avrebbe fornito dati ai servizi segreti dell'Arabia Saudita.

La notizia arrivata da Bloomberg, che spiega che un ex-impiegato di Twitter avrebbe aiutato le spie dei servizi segreti sauditi nel controllo di alcuni critici ed oppositori della monarchia di Riyad. Quello riportato da Bloomberg sarebbe un caso isolato e legato al singolo impiegato più che all'azienda stessa, ma risulta comunque importante alla luce della possibile implicazione della Corona saudita nell'omicidio di Jamal Khashoggi.

Poche ore prima della pubblicazione del report di Bloomberg, una giuria di San Francisco ha condannato un cittadino americano, Ahmad Abouammo, con l'accusa di essere una spia sotto copertura al lavoro per l'Arabia Saudita. Abouammo è stato anche accusato di falsificazione di documenti e di riciclaggio di denaro, nonché di aver accettato tangenti in denaro da Bader al-Asarek, uno dei principali consiglieri del Principe Mohammed bin-Salman, erede alla corona saudita e figlio dell'attuale Re Salman.

A quanto pare, Abouammo, che è stato un impiegato di Twitter negli scorsi anni, avrebbe ricevuto denaro da parte della Corona Saudita ed avrebbe fornito in cambio i dati sensibili di alcuni utenti Twitter, tra cui oppositori politici di Riyad e attivisti per i diritti civili. Sempre secondo i documenti processuali a suo carico, Abouammo avrebbe permesso ai servizi segreti arabi di localizzare con precisione gli oppositori politici del regime saudita, con evidenti conseguenze per la loro incolumità.

Abouammo si è difeso spiegando che tutte le sue azioni rispondevano alla sua mansione all'interno di Twitter e che non avrebbe violato il suo contratto o il suo codice comportamentale. L'uomo, comunque, è stato incarcerato e dovrebbe scontare una reclusione della durata compresa tra 10 e 20 anni.