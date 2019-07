Ecco una scansione 3D del cervello più dettagliata di sempre, grazie a 100 ore di MRI

Grazie ad oltre 100 ore di risonanza magnetica, è stata prodotta l'immagine tridimensionale del cervello umano più dettagliata che abbiamo a nostra disposizione, in grado di individuare oggetti più piccoli di 0.1 millimetri di larghezza.

Per ottenere questo nuovo punto di vista, i ricercatori del Massachusetts General Hospital di Boston hanno studiato il cervello di una donna di 58 anni passata a miglior vita. "Non abbiamo mai visto un cervello come questo", afferma l'ingegnere elettrico Priti Balchandani della Icahn School of Medicine del Monte Sinai a New York, che non è stato coinvolto nello studio. "È senza precedenti."

Questa scansione mostra strutture cerebrali, come l'amigdala, in altissima definizione. Un'immagine così dettagliata, potrebbe portare ad una più profonda comprensione di come sottili cambiamenti nell'anatomia potrebbero far sorgere disturbi, come quello da stress post-traumatico.

Prima di iniziare la risonanza magnetica, i ricercatori hanno fatto fuoriuscire le bolle d'aria presenti nel cervello grazie ad uno speciale "casco". Dopo di ciò, i ricercatori hanno messo la materia grigia nella macchina per la risonanza magnetica, chiamata 7 Tesla, per cinque giorni.

Ovviamente non è possibile ottenere delle scansioni così nitide da persone vive, sia perché 100 ore (di fila) di scansioni non sono tollerabili, sia perché anche i piccoli movimenti, come quelli che provengono dalla respirazione, offuscherebbero le immagini.

Queste immagini potrebbero contenere utili indizi per i ricercatori che cercano di individuare alcune anomalie cerebrali e psichiatriche. Le immagini "hanno il potenziale per far progredire la comprensione dell'anatomia del cervello umano in salute e malattia", scrivono gli autori dell'impresa.