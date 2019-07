Una scansione satellitare rivela nuovi dettagli su una misteriosa costruzione russa

Una delle più antiche fortezze russe si trova a Derbent, ed è chiamata Naryn-Kala. Sotto questa roccaforte sembra esserci una misteriosa costruzione, il cui scopo originale è rimasto sconosciuto per decenni.

Grazie all'uso di alcune tecnologie a scansione però, i ricercatori sono riusciti a scoprire, molto probabilmente, la storia dell'edificio sotterraneo. Utilizzando una tecnologia della fisica nucleare conosciuta come radiografia muonica.

Questa tecnica utilizza i muoni, particelle fondamentali con carica elettrica negativa che vengono prodotte quando i raggi cosmici dello spazio interagiscono con l’atmosfera della Terra, utilizzati per ricostruire un’immagine partendo dalla struttura interna di un oggetto (Il metodo in questione è stato utilizzato anche per scandagliare le piramidi in Egitto).

Gli scienziati non possono scavare sotto la fortezza, poiché Naryn-Kala ha lo status di sito di patrimonio culturale dell'UNESCO. Il team dietro le ricerche è poi arrivato alla conclusione che il misterioso edificio potrebbe essere la più antica chiesa russa, risalente al 300.

"L'edificio insolito, nel quale abbiamo inserito i nostri rilevatori, ha la forma di una croce, orientata strettamente ai lati del mondo", afferma la fisica Natalia Polukhina, dell'Università Nazionale della Scienza e della Tecnologia (MISIS) in Russia.

La struttura è alta circa 11 metri, e nel corso dei secoli potrebbe essere stata usata come serbatoio di acqua. "Mi sembra molto strano interpretare questo edificio come un serbatoio d'acqua" afferma Polukhina. "Nella stessa fortezza di Naryn-Kala, c'è una struttura sotterranea uguale a 10 metri di profondità, ed è davvero un serbatoio, si tratta solo di un edificio rettangolare."

Per la scansione il team ha lavorato quattro mesi. È stato rilevato un insolito accumulo di muoni nell'ala occidentale della struttura, ciò vuol dire che potrebbero esserci delle particolari caratteristiche architettoniche. Il lavoro di scansione continuerà, e tra non molto il team potrà dire con certezza lo scopo originario di questa antica struttura.

"È strano", conclude Polukhina. "Attualmente ci sono più domande che risposte."