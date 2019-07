Gli scarafaggi stanno diventando resistenti alla maggior parte degli insetticidi

Oltre ad essere resistenti alle radiazioni, sembra che gli scarafaggi stiano diventando resistenti anche alla maggior parte degli insetticidi usati per combattere la loro presenza.

Solitamente si usano differenti classi di insetticidi contro gli scarafaggi, perché questi insetti potrebbero essere resistenti ad un tipo specifico. Tuttavia, dei ricercatori hanno recentemente scoperto che gli scarafaggi tedeschi (Blattella germanica) stanno sviluppando una resistenza totale agli insetticidi.

"Non avevamo la minima idea che qualcosa del genere potesse accadere così velocemente", ha detto il coautore dello studio Michael Scharf, professore e presidente del Dipartimento di Entomologia della Purdue University in Indiana.

"Gli scarafaggi che sviluppano la resistenza a più classi di insetticidi in una sola volta rendono il controllo di questi parassiti quasi impossibile solo con le sostanze chimiche" ha affermato Scharf in una dichiarazione.

Per dare peso allo studio, i ricercatori hanno testato tre differenti insetticidi contro delle popolazioni di scarafaggi in diversi condomini degli USA. Nella maggior parte dei casi, le popolazioni di scarafaggi non sono state minimamente intaccate dagli insetticidi, rimanendo stabili o aumentando il loro numero.

Inoltre, la prole degli insetti sopravvissuti ha anche mostrato segni di resistenza ad altre classi di insetticidi. Un singolo scarafaggio femmina può anche produrre dozzine di "cuccioli" ogni pochi mesi, ripopolando immediatamente le comunità ridotte.

Gli scarafaggi tedeschi sono i più diffusi e comuni in tutto il mondo, ed è "la specie che dà a tutti gli altri scarafaggi un brutto nome", secondo il Dipartimento di Entomologia e Nematologia dell'Università della Florida. Serviranno quindi metodi congiunti in futuro, per debellare questi insetti portatori di malattie, asma (a causa di alcuni allergeni contenuti nelle feci) e anche disagio psicologico.