Questi scarafaggi divorano le ali del proprio partner dopo l'accoppiamento...ecco perché

Uno studio mette in luce come dei particolari insetti, dopo l’accoppiamento, si prendano del tempo per... mangiarsi le ali a vicenda. Questo macabro rituale sembra aiutare gli individui a sopravvivere.

Le mantidi religiose sono famose perché la femmina, dopo l’accoppiamento, uccide il maschio e si ciba del suo corpo. Questo comportamento quindi non è inusuale, con il maschio che “dona” il suo corpo alla femmina che lo trasforma in energia per sopravvivere insieme alla prole. Tuttavia, un nuovo studio mette in luce un comportamento, forse più raro, in cui i coniugi si divorano a vicenda le ali, aumentando in questo modo le loro chance di sopravvivenza. Stiamo parlando degli scarafaggi del legno (Salganea taiwanensis), insetti che sono strettamente monogami proprio grazie al cannibalismo reciproco. Dai boschi del Giappone alcuni scienziati hanno catturato 24 coppie di scarafaggi, filmandole ventiquattro ore al giorno per tre giorni ed i risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Ethology.

La maggior parte delle coppie, dopo l’accoppiamento, ha mostrato lo strano rituale: uno dei due individui mangiava le ali dell’altro e viceversa. Durante il macabro banchetto lo scarafaggio che veniva divorato rimaneva fermo. In un terzo degli accoppiamenti l’individuo che veniva mangiato si scuoteva freneticamente e il partner, saltuariamente, smetteva di mangiargli le ali. A volte, oltre la metà degli accoppiamenti finiva con la coppia che si mangiava completamente tutte le 2 paia di ali che questi animali hanno sul dorso.

Ora, questa osservazione è avvenuta in laboratorio, quindi in cattività per questi animali, ma in natura il 99% degli individui analizzati ha al posto delle ali dei moncherini. Questo rituale può sembrare macabro ai nostri occhi e difficilmente pensiamo che divorarsi le ali a vicenda possa aumentare le possibilità di sopravvivenza di questi insetti, eppure sembra sia proprio così. Per prima cosa, vi è da aggiungere che le ali hanno ben poche sostanze nutritive, quindi più che una necessità di natura nutritiva questo comportamento può essere classificato come una specie di toelettatura (decisamente radicale!).

Dopo l’accoppiamento, ci dicono gli scienziati, queste creature allevano la prole all’interno di alberi cavi e in decomposizione, al sicuro e in spazi ristretti dove le ali servono a poco e dove vi sono pochi predatori. Senza ali la coppia è costretta a stare al sicuro nel tronco, con il compito a tempo pieno di prendersi cura della prole. In questo modo, probabilmente, l’insetto non può volare via, rischiando di essere predato, abbandonare la prole o accoppiarsi con altri partner. Ecco quindi che questa pratica potrebbe essere, per quanto macabra, un fattore di sopravvivenza della specie e degli individui.