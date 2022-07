Gli scarafaggi si stanno evolvendo per evitare i pesticidi e per accoppiarsi di più

Gli esseri umani non sono gli unici che sanno quanto possa essere pericolosa l'assunzione di zuccheri, anche gli scarafaggi (Blattella germanica) lo sanno... e per questo motivo stanno cercando di evitare l'alimento. Il motivo è semplice: facendo questo imparano a evitare i pesticidi.

I prodotti antiparassitari, infatti, sono realizzati con glucosio per mascherare gli ingredienti tossici. Adesso, secondo un nuovo studio della North Carolina State University e pubblicato sulla rivista Nature, le creature si stanno evolvendo per odiare questa sostanza. Ciò potrebbe avere grandi implicazioni per la popolazione di tutto il mondo.

Quello che hanno scoperto gli esperti è incredibile: le femmine di scarafaggio da laboratorio sembravano riluttanti ad accoppiarsi con i maschi amanti dello zucchero, trasmettendo l'avversione per questa dolce sostanza alle generazioni future. I maschi, tuttavia, hanno anche trovato un modo per accoppiarsi con la loro metà senza rinunciare alla pietanza: riducendo la durata dell'accoppiamento.

Solitamente quest'ultimo dura circa 90 minuti, mentre adesso da pochi minuti a qualche secondo, quanto basta per completare la fecondazione. Nonostante ciò, le coppie con migliori probabilità di unione erano quelle dove entrambi i "partner" odiavano lo zucchero; e questa tendenza - almeno in laboratorio - sembrava aumentare sempre di più.

Questo è un meccanismo evolutivo molto interessante: poiché gli scarafaggi che mangiano le esche velenose, ma dolci, muoiono rapidamente, tutte le creature amanti dello zucchero hanno visto abbreviare le loro vite e le loro capacità riproduttive.

Alla fine rimangono solo gli insetti avversi allo zucchero, più diffusi di quelli amanti dei dolci che muoiono giovani, e i loro geni si sono diffusi rapidamente. La scoperta ha preoccupato molto gli scienziati perché gli scarafaggi sono molto adattabili per natura e probabilmente potrebbero anche diventare inefficaci alle armi che utilizziamo per schiacciarli.

Davvero sorprendete, perfino per delle creature che possono sopravvivere a dei disastri nucleari.