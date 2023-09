Scaricare app Android senza Play Store? Su OPPO c'è App Market

Dopo avervi spiegato come rimuovere l'effetto Blur su Android, è giunto il momento di tornare ad approfondire questioni relative al popolare sistema operativo del robottino verde. Potreste infatti non saperlo, ma sui dispositivi OPPO c'è uno store alternativo al Play Store preinstallato.

A tal proposito, ormai da un po' di tempo alcuni modelli di smartphone del popolare brand mettono ben in evidenza nella schermata Home l'applicazione App Market, la cui icona è usualmente collocata in basso a sinistra rispetto a quella del Play Store (che rimane comunque presente). Come si evince dal nome, chiaramente ciò a cui si fa riferimento è un negozio digitale aggiuntivo per le app.

Quest'ultimo pone un focus importante sui giochi, visto che al primo avvio si viene accolti proprio da questa sezione. Un aspetto interessante è che non mancano nomi noti, da Stumble Guys a Subway Surfers, passando per Roblox e Pokémon GO, giusto per intenderci. Ci si può poi spostare nella sezione dedicata alle applicazioni, in cui si trovano WhatsApp, Mediaset Infinity, Instagram, Amazon Prime Video e molto altro. L'App Market dispone insomma di tutte le app del caso, nonostante sembri per certi versi basarsi sul Play Store (il numero di download indicato nelle pagine delle app è infatti quello). In ogni caso, in questa sede risultava interessante dare un'occhiata all'esistenza di questo store di OPPO.

Per il resto, se siete interessati ad approfondire ulteriormente questo mondo, potreste voler consultare anche quanto abbiamo indicato nell'articolo legato alle alternative al Play Store per scaricare applicazioni Android. Esistono infatti alcuni negozi digitali di grandi aziende che potreste non conoscere.